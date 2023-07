Jupiler Pro League - La direction gantoise veut "poursuivre la politique actuelle" après la reprise du club

"Nous allons en effet poursuivre la politique actuelle, avec Ivan et Michel", a confirmé Baro lors de sa présentation à la Ghelamco Arena ce mercredi. "Je vais me familiariser avec le club à partir de la ligne de touche. Tout chambouler du jour au lendemain ne serait pas une bonne politique." Le directeur général Michel Louwagie a annoncé de nouveaux transferts entrants "pour atteindre les playoffs 1 et jouer les poules de la Conference League". L'ancien nageur a également fait la promotion d'une "approche financière saine", estimant que les injections de capitaux n'étaient sont pas nécessairement "l'avenir du football". Pour Louwagie, "chacun devrait vivre selon ses moyens." Et le nouvel investisseur de lui emboîter le pas. "Je pense que chaque entreprise, d'une manière générale, devrait essayer d'être autonome. Dans un club de football, cela signifie que les politiques sportives et financières doivent aller de pair. Cela a bien fonctionné dans ce club et l'intention est de poursuivre dans cette voie", a conclu Baro, qui a ajouté qu'il n'y avait toutefois pas de calendrier précis pour la transition au niveau de la direction. (Belga)