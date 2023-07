Jupiler Pro League - Le nouveau propriétaire Sam Baro veut "écrire une belle histoire" avec La Gantoise

"Lorsque je me charge de quelque chose, je veux le faire avec succès", a avancé Baro ."En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours été passionné et j'ai toujours agi selon mon instinct. Je choisis toujours des projets où je peux apporter une valeur ajoutée. Le sport, et en particulier le football, rassemble les gens. Cela m'a beaucoup attiré." "Notre plus grand défi sera de signer une réussite complète. Tout le monde au sein du club devra y contribuer: les joueurs, les entraîneurs, la direction et aussi les supporters. J'ai de l'ambition, tout comme le club, et nous devons donc poursuivre notre trajectoire ensemble pour rester au sommet. Je suis conscient qu'une seule équipe peut être championne chaque année et qu'une seule équipe peut gagner la Coupe, mais c'est absolument notre objectif de collectionner les succès." Le nouvel investisseur-propriétaire a ajouté qu'il n'était pas le type de dirigeant "qui se fait photographier par la presse chaque semaine". "J'aime mieux être à l'écart et c'est ce que je chercherai à faire. Je serai là quand il le faudra. Je viens à Gand pour écrire ensemble une belle histoire". La Gantoise cherchait depuis longtemps un repreneur. Baro est entrepreneur depuis plus de 20 ans. Il dirige l'entreprise de ressources humaines Planet Group, l'agence créative KoWala Productions et est actif dans le secteur des services. (Belga)