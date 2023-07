Jupiler Pro League - Le président De Witte se réjouit: "Baro a de l'ambition et La Gantoise lui tient à coeur"

"C'est un moment important dans l'évolution de notre club. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un investisseur de notre région qui a à cœur les intérêts de La Gantoise", a prétendu De Witte. "Je ne pense pas devoir expliquer à qui que ce soit que le paysage du football en Belgique, mais aussi au-delà de nos frontières, est en train de changer de manière significative. Le pouvoir des ressources financières devient chaque jour plus évident, tout comme l'influence qu'exercent les puissants fonds d'investissements sur le marché du football. Les exemples ne manquent pas, rien qu'en Belgique. Gand s'est longtemps maintenu au sommet de la hiérarchie belge sans fonds extérieurs, mais le Covid a tiré un trait sur cette situation. Et le changement de législation n'a fait qu'augmenter la pression." "Vu sa réputation et son passé, La Gantoise ne pouvait pas se permettre d'opter pour une solution faisant d'elle un club moyen. La Ville se doit d'avoir un club de haut niveau, en Belgique et si possible en Europe. Quelques candidatures internationales ont afflué, mais nous nous sommes posé les questions essentielles à leur sujet. Nous avons fait des recherches au niveau national et sommes entrés en contact avec Sam." "Nous avons été impressionnés par sa personne et ses entreprises et, en plus, il habite non loin de Gand. Il connaît la culture et l'ADN du club, il a de l'ambition et La Gantoise lui tient à coeur. Je n'ai pas toujours trouvé cela chez les candidats internationaux. Nous avons donc écarté les autres options et nous avons résolument opté pour Sam", a conclu De Witte. (Belga)