Jupiler Pro League - Westerlo recrute Adedire Mebude, produit de l'académie de Manchester City

International espoir écossais aux origines nigérianes, il a marqué 30 buts et donné 34 assists au cours de sa formation chez les jeunes Citizens, entre les catégories U18 et U21 (71 matches). Il est par ailleurs le frère de Dapo Mebude, qui a évolué la saison dernière à Ostende, relégué en D1B. Mebude est la 5e acquisition estivale de Westerlo après l'attaquant croate Matija Frigan, le latéral gauche australien Jordan Bos et les défenseurs Tuur Rommens et Arthur Piedfort. (Belga)