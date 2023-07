La chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor est décédés à l'âge de 56 ans

La célèbre chanteuse de Dublin a sorti 10 albums studio. Sa chanson "Nothing Compares 2 U", une reprise de Prince, a été classée numéro un mondial en 1990 par les Billboard Music Awards. Au total, la chanteuse a sorti 10 albums studio, le dernier étant "I'm Not Bossy, I'm the Boss" en 2014. En 2021, Sinéad O'Connor avait annoncé qu'elle prenait sa retraite, mais elle était revenue sur sa décision par la suite. La chanteuse, qui a lutté contre des troubles bipolaires, a surtout fait parler d'elle ces dernières années pour ses déclarations sur ses problèmes mentaux. En 2021, elle avait publié une autobiographie dans laquelle elle évoquait notamment son enfance difficile. Sa relation avec la religion est également un sujet dont la chanteuse a beaucoup parlé. En 1992, par exemple, elle avait déchiré une photo du pape en direct à la télévision américaine. En 2018, elle s'était convertie à l'islam. Sinéad O'Connor a eu quatre enfants. Son fils Shane est mort l'an dernier à l'âge de 17 ans. Après sa mort, la chanteuse avait été hospitalisée car elle avait du mal à surmonter la perte de cet être cher et était sujette à des pulsions suicidaires. (Belga)