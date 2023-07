La circulation sur la E40 déviée vers Anvers durant deux nuits au mois d'août

L'AWV installera quatre nouveaux portiques pour la signalisation des voies sur l'E40 à partir du 7 août entre les bretelles de Ternat et d'Affligem. Pour minimiser les perturbations, les travaux seront menés la nuit, plus précisément durant les nuits de lundi 7 à mardi 8 août et de mardi 8 à mercredi 9 août. Concrètement, la E40 sera fermée entre l'échangeur de Grand-Bigard et la bretelle d'Affligem chaque fois entre 21h00 et 5h30 en direction de Gand. Même chose à Ternat. La circulation locale sera redirigée via la N9 à Asse et la N208 à Affligem. Durant l'installation des portiques, la route en direction de Bruxelles sera également fermée à proximité de la zone de travaux. (Belga)