La CSC services publics de Molenbeek-Saint-Jean annonce un arrêt de travail vendredi

"Voilà des mois que le personnel du service des Étrangers de la commune de Molenbeek-Saint-Jean interpelle la haute autorité administrative de la commune à propos de l'ambiance délétère dans laquelle les agents doivent travailler (campagne de dénigrement inadmissible et critiques injustifiées contre la gestion du service, etc.)", précise le communiqué. Les travailleurs s'inquiètent en outre de "la gestion par les hautes autorités administratives des dossiers administratifs concernant le poste vacant et la procédure de désignation d'un chef de division au sein du département de la démographie." Avec cette action, les employés communaux comptent donc alerter sur les conditions de travail au sein du service, où travaillent 15 personnes, et sur les risques psychosociaux grandissants. Les travailleurs demandent "à être entendus et soutenus par les hauts fonctionnaires en tenant compte de leur bien-être." (Belga)