La vente de ses éoliennes rapporte un bonus de plus de 650 millions d'euros à Colruyt

La transaction porte sur un montant de 1,6 milliard d'euros, ce qui devrait générer pour le groupe Colruyt une effet positif unique de 650 à 700 millions d'euros sur son résultat net consolidé, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La vente de Parkwind avait été annoncée en mars dernier. Depuis lors, les autorités de la concurrence ont donné leur feu vert, permettant ainsi la conclusion définitive de la transaction. On ignore encore ce que Colruyt va faire précisément du produit de cette vente. Une partie de l'argent pourrait toutefois être réinvestie dans les éoliennes de Parkwind sous la forme d'une participation minoritaire, avait laissé entendre en mars dernier le groupe belge. Le solde pourrait être orienté vers d'autres technologies, comme l'énergie solaire et l'hydrogène, ou vers des activités nouvelles en Belgique ou à l'étranger. Une partie du produit de la vente devrait aussi retourner vers les actionnaires. Colruyt devrait en dire plus lors de son assemblée générale le 27 septembre prochain. (Belga)