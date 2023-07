Le quadragénaire poignardé à Ostende n'est plus en danger de mort

Les faits s'étaient déroulés lundi peu avant 16h00 dans les environs de la Langestraat et de la Platformstraat et impliquaient au moins deux personnes, selon la police. La victime, blessée par des coups de couteaux, avait été transportée à l'hôpital en raison de son pronostic vital engagé. Son état, bien que stabilisé, était encore critique mardi. Il s'est depuis amélioré et les jours de la victime ne sont désormais plus en danger. Un homme de 57 ans avait été appréhendé par la police d'Ostende peu après les faits, mais a depuis été relâché en raison de premiers éléments indiquant qu'il n'a pas porté de coups de couteau. Son implication dans les faits va tout de même faire l'objet d'une enquête. L'auteur des faits est donc toujours recherché et le parquet a désigné un juge d'instruction pour des faits de tentative de meurtre. Cette agression pourrait avoir pour contexte le milieu de la drogue, mais ses motivations exactes restent pour l'instant inconnues. (Belga)