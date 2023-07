Le trafic ferroviaire suspendu entre Rivage et Trois Ponts du 21 août au 2 septembre

Les chantiers à l'origine de ces perturbations comprennent un renouvellement du ballast entre Aywaille et Stoumont sur une portion de six kilomètres, des travaux de caténaire et l'entretien du tunnel de Cheneux. Tous les trains seront remplacés par des bus, accessibles avec un ticket SNCB, pendant toute la période d'interruption. Ils feront arrêt dans toutes les gares de la liaison ferroviaire ainsi remplacée: Rivage, Aywaille, Coo et Trois-Ponts. "Nous conseillons aux voyageurs, en raison de plusieurs chantiers ferroviaires dans la zone dans cette période, notamment entre Liers et Herstal par Infrabel et entre Gouvy et le Luxembourg par les Chemins de Fer Luxembourgeois, de consulter le planificateur de voyages en amont afin de préparer leur voyage", préviennent les sociétés ferroviaires. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet du planificateur de voyages de la SNCB. (Belga)