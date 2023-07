Le tunnel Kennedy à Anvers fermé durant deux nuits de week-end en août pour travaux

Les travaux sont nécessaires pour remédier définitivement à certains défauts dans l'installation à haute tension. Une réparation temporaire avait été effectuée en novembre dernier mais elle ne s'est pas révélée suffisante. Le tunnel ne sera pas fermé avant minuit pour limiter les embarras de circulation et sera rouvert au plus tard à 07h00 du matin. L'AWV et le Centre flamand du trafic soulignent qu'il est exceptionnel que le tunnel soit fermé dans les deux sens et recommandent aux conducteurs de cartographier leur itinéraire à l'avance. La fermeture du tunnel nécessitera également la fermeture de quelques autres connexions routières situées à proximité. (Belga)