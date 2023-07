Les bras et les jambes d'une dame découverts dans un frigo sur le canal Albert à Oupeye

La découverte a été faite mardi par un témoin interpellé par le réfrigérateur flottant. Il l'a ramené à la berge et s'est rendu compte qu'une forte odeur s'en dégageait. Le témoin a alors contacté la police, qui a ouvert le frigo et a découvert les quatre membres d'une femme. Un médecin légiste, le laboratoire et le service d'identification des victimes (DIV) se sont rendus mardi sur les lieux de la découverte. D'après les premières constatations, il s'agit des bras et des jambes d'une même personne. Une enquête a été ouverte et confiée à la Police judiciaire fédérale (PJF) de Liège. (Belga)