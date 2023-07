Les pertes de NLMK La Louvière apurées par l'actionnaire russe

Les principales usines belges du sidérurgiste russe ont connu des sorts en sens divers l'an dernier. Actif dans les tôles fortes, NLMK Clabecq a réalisé un profit net de 20 millions d'euros, tandis qu'il a fallu renflouer La Louvière, le site producteur de bobines d'acier s'étant avéré lourdement déficitaire. Les mauvais résultats de NLMK La Louvière ont ainsi nécessité d'importantes injections de capital à charge de son holding faîtier, NLMK Belgium Holdings (NBH). Sans solliciter toutefois la trésorerie de Wallonie Entreprendre - l'actionnaire wallon (49%) - c'est l'actionnaire russe de NBH qui a supporté l'intégralité de l'effort financier, équivalent à deux fois 70 millions d'euros pour 2022 et 2023. La direction belgo-européenne du groupe a par ailleurs commencé à préparer l'après-septembre 2024, en intensifiant les discussions entamées avec d'autres producteurs de brames, européens et non européens. Dans un an, en effet, les sanctions contre la Russie conduiront à l'arrêt des approvisionnements des sites européens, dont Clabecq et La Louvière, en brames russes. (Belga)