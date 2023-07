Les policiers pourront être plus rapidement promus à l'avenir

Les textes prévoyant cette réforme ont été publiés la semaine dernière au Moniteur belge. Le fait de pouvoir continuer d'attirer des personnes qui présentent le bon profil pour assurer les nombreuses responsabilités policières représente un défi permanent, a souligné Mme Verlinden (CD&V) dans un communiqué. C'est pourquoi, outre de meilleures conditions salariales - même si le gouvernement a décidé d'étaler cette mesure dans le temps -, la ministre ajoute avoir aussi fait en sorte de proposer des conditions plus attrayantes pour permettre d'évoluer et de faire carrière au sein de l'organisation policière. "Cela signifie par exemple qu'avec un diplôme de l'enseignement secondaire, vous pouvez plus rapidement évoluer au sein de la police vers une fonction de niveau bachelor, voire master. Avec le salaire correspondant", a-t-elle souligné. Alors qu'il fallait par le passé présenter six années d'ancienneté pour pouvoir passer au grade supérieur d'inspecteur principal (bachelor) ou de commissaire (master), c'est désormais possible après trois ans. La révision à la baisse du nombre d'années d'ancienneté requises n'implique pas une réduction de la qualité, a assuré la ministre. Les candidats internes devront toujours suivre l'épreuve de cadre et la procédure de sélection prévues avant de pouvoir être admis à la formation de base obligatoire, qu'ils devront réussir. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront obtenir le grade d'inspecteur principal ou de commissaire. Selon Mme Verlinden, "ce changement garantit un meilleur flux des collaborateurs au sein de l'organisation policière". "Le fait que les policiers puissent évoluer plus rapidement ainsi que les efforts en termes de recrutements externes contribuent largement au renforcement de la police", a-t-elle encore déclaré. (Belga)