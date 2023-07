Les véhicules de la commune d'Ixelles désormais nettoyés à la vapeur d'eau

Dorénavant, un litre d'eau sous forme de vapeur sera nécessaire pour nettoyer chaque véhicule de la commune, contre plusieurs centaines auparavant, détaille encore le communiqué. Le nettoyage à la vapeur se fera aussi bien à l'extérieur des véhicules qu'à l'intérieur, pour la protection des ressources hydriques d'une part et des raisons sanitaires d'autre part. Le nettoyage extérieur ne concerne pour l'instant que les petits véhicules de la commune. Les bus scolaires ou autres camions et grands véhicules communaux ne font pas encore l'objet de ce type de nettoyage, l'attribution d'un marché public pour ces véhicules étant encore nécessaire, explique l'échevine du Transport, Anaïs Camus. Le nettoyage intérieur concerne toutefois tous les véhicules communaux. "Nous comptons ici sur l'effet anti-bactérien de la vapeur d'eau. Cela permet de tout désinfecter, sans utiliser de produits chimiques. La qualité de l'air intérieur de nos véhicules s'en trouve améliorée, au bénéfice de la santé des agents communaux qui utilisent au quotidien ces véhicules", précise l'échevine, citée dans le communiqué. Cette initiative était sur la table des discussions depuis environ un an et les premiers nettoyages vont être commandés cette semaine auprès d'E-Steam, une entreprise soutenue par la Région bruxelloise via l'appel à projets "BeCircular". (Belga)