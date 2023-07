Lionel Messi signé un doublé dans son deuxième match avec l'Inter Miami

Déjà auteur d'un somptueux coup franc sur le fil face aux Mexicains de Cruz Azul (2-1) pour ses débuts samedi, la star argentine a encore pleinement contribué à la victoire de l'Inter face à Atlanta dans ce tournoi estival, organisé conjointement par la Major League Soccer (MLS) et la fédération du Mexique de football. Lancé par son ancien coéquipier au FC Barcelone Sergio Busquets, il a ouvert le score dès la 8e minute, avant de doubler la mise en reprenant un centre du Finlandais Robert Taylor à la 22e minute. Ce dernier a lui aussi marqué un doublé en deuxième période (44e, 53e), servi notamment par Messi sur le dernier but. Le septuple Ballon d'Or, âgé de 36 ans, est sorti à la 78e minute sous l'ovation du public. "Il s'est libéré d'un poids énorme avec la sélection argentine. Cela se voit dans tout, dans sa vie quotidienne, dans ses déclarations, dans sa façon d'aborder les matches. Leo est libéré et nous pouvons nous attendre à d'autres performances de ce type", s'est réjoui son compatriote et entraîneur de l'Inter Tata Martino. "C'est le meilleur joueur du monde. C'est ce qu'il fait - il marque deux buts, il a marqué lors du match précédent, il fait une passe décisive. C'est un rêve devenu réalité de jouer avec lui", a déclaré son coéquipier Robert Taylor. (Belga)