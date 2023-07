Mondiaux de natation - Le relais mixte belge du 4x100 m 4 nages éliminé en séries

Le temps de référence belge dans cette épreuve rarement disputée remonte au 6 août 2018 à l'Euro de Glasgow et se situe à 3:51.22. IL avait été réalisé par Emmanuel Vanluchene, Basten Caerts, Kimberly Buys et Juliette Dumont. Le meilleur chrono de la matinée a été réalisé par les États-Unis en 3:40.47, soit plus de 13 secondes de mieux que la Belgique qui a terminé 20e sur 42 équipes. Les huit premières nations se qualifiaient pour la finale qui sera disputée en fin de journée. (Belga)