Procès des attentats à Bruxelles - "J'accorde aux jurés toute ma gratitude", salue un rescapé de Zaventem

"Bien sûr, on peut dire qu'ils n'ont fait que leur devoir de citoyen mais, selon moi, aucun citoyen n'est prêt à supporter ça... Et je ne parle pas seulement du fait d'être coupé de sa vie familiale et professionnelle pendant sept mois", a-t-il expliqué. "Ce qu'ils ont vu et entendu va les marquer terriblement. Ils ont fait leur devoir vis-à-vis de la société et, maintenant, c'est à la société de les aider." Concernant le verdict, Pierre-Yves Desaive s'est dit "satisfait" comme la plupart des parties civiles, selon lui. "On a vu que malgré les difficultés, la justice pouvait vraiment être rendue sereinement. Les décisions tombées aujourd'hui reflètent assez bien ce que nous avons entendu pendant sept mois." Également interrogé sur les acquittements prononcés à l'encontre des frères Farisi, le rescapé des attentats a souligné qu'il n'y avait "aucune surprise concernant Ibrahim puisque les procureurs avaient déjà requis son acquittement". "Pour l'autre frère (Smail), effectivement, la décision est plus surprenante. Mais c'est intéressant. Et il faut souligner que la partie civile ne cherche pas à absolument envoyer des gens derrière les barreaux pour le plaisir", a-t-il ponctué insistant encore sur la qualité et la précision des motivations. "C'est une bonne leçon de justice." (Belga)