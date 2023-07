Procès des attentats à Bruxelles - La lecture de l'arrêt de la cour d'assises est terminé

C'est donc au terme d'un peu plus de cinq heures de lecture que le procès des attentats du 22 mars 2016 s'est terminé, du moins sur le volet de la culpabilité des accusés. Après une pause en août nécessaire pour toutes les parties, le débat sur les peines débutera le 4 septembre à 09h00. La lecture de l'arrêt avait été annoncée pour 14h00 mardi, puis repoussé à 16h30. Elle n'a finalement débuté que vers 19h00 pour s'achever sur le coup de 00h30 mercredi. Au terme de cet arrêt, six des dix accusés - Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi - sont déclarés coupables d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Trois ont été donc acquittés de ce chef: Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa et Smail Farisi. Quant au dernier accusé, Ibrahim Farisi, il n'était pas poursuivi pour ce chef d'accusation. Par ailleurs, huit des dix accusés - Oussama Atar, Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa - ont été reconnus coupables d'appartenance à un groupe terroriste, dont le premier, présumé mort en Syrie, comme dirigeant. Les deux derniers accusés, Smail et Ibrahim Farisi, ont été acquittés de cette prévention. Ainsi, les deux frères ont été totalement blanchis par la justice durant la nuit de mardi à mercredi, dans ce que l'on a qualifié de "procès du siècle". À l'issue du verdict, les deux hommes, très émus, sont tombés dans les bras de leurs avocats respectifs. (Belga)