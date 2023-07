Procès des attentats à Bruxelles - Le ministre de la Justice se félicite du déroulement serein du procès

(Belga) "Malgré les doutes initiaux sur la faisabilité pour le jury populaire de ce procès long, complexe et macabre, le plus grand jamais réalisé dans notre pays, et malgré les difficultés procédurales à son début, le procès s'est déroulé sereinement". C'est en ces mots qu'a réagi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), mercredi peu après minuit, au terme de la lecture de l'arrêt du verdict de la cour d'assises de Bruxelles chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 mercredi peu après minuit.