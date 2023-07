Procès des attentats à Bruxelles - "Un jugement qui peut faire mémoire", se réjouit Me Vincent Lurquin

Hervé Bayingana Muhirwa, qui avait logé deux terroristes désignés kamikazes dans son appartement avant et après les attentats, n'a pas participé aux attentats du 22 mars 2016 perpétrés à Zaventem et Maelbeek, a conclu mardi le jury de la cour d'assises de Bruxelles. Les 12 jurés ont en revanche reconnu le Belgo-Rwandais de 38 ans coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, le considérant comme membre de facto de la cellule à l'origine des attaques qui ont fait 35 morts et des centaines de blessés. "C'est un jugement assez exceptionnel", s'est réjoui Me Lurquin, pointant la minutie du prononcé. "Tous les accusés ont été singularisés. Et concernant notre client, Hervé Bayingana Muhirwa, on est très contents. Il est en prison depuis sept ans, et là on lui enlève l'étiquette d'assassin. Donc c'est important", a-t-il ponctué. (Belga)