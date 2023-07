Procès des attentats à Bruxelles - "Une page importante de l'histoire judiciaire est écrite", dit le procureur fédéral

Sur Twitter, le procureur fédéral a également remercié "tous ceux qui ont pris part au procès: la cour, le jury, les avocats (défense et parties civiles) services de sécurité, le SPF Justice, les Communautés pour les victimes". "Il reste le débat sur les peines, mais je souhaite d'ores et déjà à ceux qui ont tant souffert de ce qu'il s'est passé de trouver le soutien, mais aussi l'affection nécessaire pour se reconstruire", a encore ajouté le magistrat. Et de conclure sur une pensée pour les jurés: "Ils ont accompli une tâche colossale. J'espère que tout le monde est conscient de l'ampleur de leur sacrifice et qu'ils disposeront du soutien nécessaire." Les débats sur les peines se dérouleront en septembre. (Belga)