Reprise complète de l'activité en cours dans l'usine Ferrero à Arlon

Deux lignes de production avaient dû y être fermées au mois de juin, générant une importante réduction de l'activité. "Tout est rentré dans l'ordre et nous sommes dans la phase de redémarrage des lignes concernées. L'ensemble du personnel sera amené à retravailler dès la semaine prochaine", a expliqué mercredi la secrétaire régionale Françoise Renard (CSC) à Belga. Malgré l'incident, la licence de production n'a pas été remise en cause. Les activités de nettoyage ont été supervisées par l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (AFSCA) et aucun produit n'a été contaminé. (Belga)