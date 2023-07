Reprise de Mestdagh par Intermarché - Mestdagh annonce le passage sous franchise de cinq nouveaux magasins en septembre

L'annonce de ce mercredi ne surprend pas particulièrement la CNE qui rappelle que l'intention du groupe Mestdagh est de franchiser l'ensemble de ses 51 magasins d'ici la fin de l'année. "Les repreneurs de ces cinq enseignes sont tous déjà à la tête d'un Intermarché", souligne Évelyne Zabus. "Les employés de ces enseignes recevront, comme les travailleurs des 17 enseignes déjà franchisées début juillet, un document reprenant l'ensemble de leurs droits au niveau des conditions de travail et du salaire." Ce dernier point avait fait l'objet de vives discussions entre direction et syndicats. Si ces derniers ont finalement obtenu cette avancée, la déléguée syndicale émet toujours des réserves quant au respect des droits des travailleurs. "En trois semaines de franchisation, il y a déjà des repreneurs qui demandent avec insistance à leurs travailleurs de prester six jours par semaine au lieu de cinq. On avait pourtant rencontré ces repreneurs fin juin et ils ont juré qu'ils respecteraient leurs engagements." La CNE sera également attentive au paiement des salaires d'ici à la fin du mois de juillet. Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire est prévu fin août et une nouvelle vague de franchisation devrait être annoncée pour octobre. (Belga)