Résultats semestriels en demi-teinte pour Elia

Son résultat avant intérêts et impôts (ebit) a augmenté, pour atteindre 336,3 millions d'euros (+13,5%), soutenu par la hausse de l'ebit en Belgique (+10,0 millions) et en Allemagne (+42,4 millions). Le résultat net (ajusté) d'Elia Group a augmenté de 7,0% pour atteindre 199,7 millions d'euros. Au premier semestre de l'année, la société a investi 821,3 millions d'euros, en concentrant principalement ses efforts sur "la consolidation de l'épine dorsale interne des réseaux belge et allemand, le développement des infrastructures offshore nécessaires à l'intégration de quantités croissantes d'énergie renouvelable sur le réseau et à la poursuite de la digitalisation de ses infrastructures". Fin juin 2023, Elia Group affichait une dette financière nette totale de 5,37 milliards d'euros (+944,4 millions). "Cette augmentation est, pour l'essentiel, imputable à l'Allemagne, où les sorties de trésorerie pour le compte EEG et des surcharges similaires ont progressé", souligne Elia. Elia Group approvisionne 30 millions d'utilisateurs finaux en électricité et gère 19.349 km de liaisons à haute tension via ses filiales en Belgique et dans le nord et l'est de l'Allemagne. (Belga)