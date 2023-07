Sénégal: au moins 22 morts dans un accident de car dans le nord

"L'accident s'est produit dans le village de Ngeune Sarr, dans la région de Louga, et a fait 74 victimes" dont 22 morts et 52 blessés, a affirmé un responsable national des sapeurs-pompiers. "Nous n'avons pas fini le décompte" des victimes, a dit à l'AFP un secouriste mobilisé sur le terrain. L'heure et les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées par les sapeurs-pompiers. Dix-neuf personnes avaient été tuées et 24 blessées le 16 janvier dans une collision entre un car et un camion dans la zone autour de Louga où est survenu l'accident de mercredi. Auparavant, une collision entre deux bus avait causé la mort d'environ 40 personnes le 8 janvier dans le centre du pays. Le drame du 8 janvier, imputé à l'éclatement d'un pneu, avait suscité un flot de critiques contre les autorités pour leur incapacité à faire respecter les règles de conduite, mais aussi la réglementation sur l'état des véhicules, malgré la multiplication des accidents. Le gouvernement sénégalais avait annoncé dans la foulée une vingtaine de mesures dont l'interdiction des voyages nocturnes des bus et les pneus d'occasion. Mais nombre de ces mesures avaient été décriées comme étant inapplicables par les professionnels du transport. Ces accidents en début d'année avaient remis en lumière les maux de la route au Sénégal, comme dans de nombreux pays d'Afrique: vétusté et aménagement dangereux des véhicules, conduite inconsidérée, ou encore corruption répandue des agents chargés de faire respecter les lois ou passer le permis de conduire. (Belga)