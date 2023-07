TC Nivelles - Six ans de prison requis pour un coup de couteau lors du Nouvel An à Braine-l'Alleud

À l'audience, la substitut du procureur du Roi a évoqué le "profil particulièrement inquiétant" du prévenu, né en 2000. Le Nivellois a déjà dû s'expliquer devant la justice en 2019 pour un vol avec violence, et a été condamné en mai dernier suite à un double coup de couteau asséné à une victime lors d'une rixe entre bandes, déjà à Braine-l'Alleud. Concernant les faits survenus lors de la soirée du Nouvel An 2023, le prévenu était à bord d'une Mercedes AMG louée par un prête-nom et circulait à une vitesse inadaptée à proximité des fêtards qui se trouvaient à l'extérieur d'un local à Braine-l'Alleud. L'organisateur de la soirée s'est alors placé devant la voiture pour obliger le conducteur à s'arrêter et lui demander de changer de comportement. Une altercation verbale s'en est suivie. Le Nivellois prétend que quelqu'un aurait ensuite lancé quelque chose sur sa voiture, alors que des témoins affirment qu'il a roulé sur une bonbonne servant à gonfler des ballons en redémarrant. Il est en tout cas sorti de son véhicule avec un couteau, s'en est pris à l'organisateur et a planté la lame dans la clavicule de la victime. Si le ministère public estime qu'il s'agit d'une tentative de meurtre et réclame une peine de six ans d'emprisonnement, la défense, elle, demande la requalification en coups et blessures volontaires. Le jugement sera rendu le 23 août. (Belga)