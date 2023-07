Tour de France Femmes - Après sa victoire, Kastelijn se dit "tellement contente d'avoir eu Truyen" à ses côtés

L'équipe avait failli remporter la victoire la veille via Julie Van De Velde, qui a finalement échoué si près du but. "Aujourd'hui, nous avons réussi", a savouré Kastelijn. "Je pense que l'atmosphère qui règne dans le groupe est très importantes, et facilite les choses. Nous sommes vraiment en très grande forme", s'est-elle réjouie. Ancienne championne d'Europe de cyclocross, Yara Kastelijn se consacre désormais à la route. "L'année dernière, j'avais déjà montré que j'étais une bonne coureuse sur route. L'hiver dernier, nous avons un peu changé le plan et nous nous sommes concentrés sur la route. Lors des dernières classiques de printemps, j'étais un peu frustrée: j'étais toujours dans la lutte, mais je n'arrivais jamais à conclure. Mais maintenant, je gagne ici. C'est incroyable!" (Belga)