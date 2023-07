Tour de Wallonie - Filippo Ganna s'adjuge le classement général après la dernière étape remportée par Bagioli

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty), Ceriel Desal (Bingoal WB), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) et son équipier Mauro Schmid ont animé l'étape du jour, qui proposait 3.200 mètres de dénivelé positif, mais le peloton était regroupé à l'approche du final qui devait plaire aux sprinteurs costauds. À quelque 3 kilomètres de l'arrivée, Andrea Bagioli et le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) ont cependant faussé compagnie au peloton la dernière ascension du jour, et ils ont tenu bon pour résister au retour du groupe jusqu'à la ligne d'arrivée. Bagioli a ainsi décroché la 5e victoire de sa carrière à 24 ans, la première cette saison. Derrière Williams, 2e, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a réglé le sprint du peloton, tandis que Ganna est arrivé dans les temps pour s'assurer la victoire au classement général. Le spécialiste du contre-la-montre, qui devançait deux équipiers, Joshua Tarling, deuxième à 18 secondes, et Connor Swift, troisième à 40 secondes, a donc confirmé son maillot rouge de vainqueur de l'épreuve, et succède au palmarès à l'Australien Robert Stannard. (Belga)