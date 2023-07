Un cargo transportant 3.000 voitures prend feu à proximité de l'île néerlandaise d'Ameland

On ignore encore l'état dans lequel ils se trouvent. Certains d'entre eux ont sauté par-dessus bord et ont été récupérés par des navires venus à la rescousse, tandis que les autres ont été évacués via des hélicoptères des garde-côtes. Le navire panaméen, qui se trouvait à plus de 30 kilomètres de la côte de l'île des Wadden, faisait route de Bremerhaven, en Allemagne, vers Port Saïd, en Égypte. Il transportait quelque 3.000 voitures, dont un certain nombre de véhicules électriques. Les garde-côtes soupçonnent que l'incendie s'est déclaré dans l'un d'eux. En raison de l'ampleur de l'incendie, il a été décidé de ne pas envoyer de pompiers à bord. Des efforts sont déployés pour combattre le feu depuis la mer et refroidir le navire. Les garde-côtes essayent également d'empêcher le navire, qui n'a plus de moyens de propulsion, de couler. (Belga)