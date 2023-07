Un homme condamné à trois mois de prison pour avoir heurté mortellement un cycliste

L'accident est survenu le 21 juin 2022 à Opoeteren, une localité de l'entité de Maaseik. Un cycliste de 64 ans a alors percuté la portière du conducteur stationné sur un emplacement de parking. Le sexagénaire a chuté de son vélo électrique, grièvement blessé. Transporté à l'hôpital de Genk, il y est décédé des suites de ses blessures. Durant son procès, l'homme a reconnu les faits et exprimé des regrets. Le tribunal de police a estimé que la conduite du cycliste était irréprochable. La victime roulait sur la piste cyclable à une vitesse de 15 kilomètres par heure et devait être visible pour l'automobiliste. "L'accident est dû au fait que le conducteur n'a pas prêté suffisamment attention à la circulation sur la piste cyclable. Les conclusions de l'expert sont claires. Cet accident démontre une fois de plus que tout conducteur doit être constamment attentif et faire preuve de prudence au moment d'effectuer une manœuvre telle que l'ouverture d'une porte", a déclaré le juge de police. Pour déterminer la peine infligée à l'automobiliste, le juge a notamment pris en compte les remords exprimés et l'absence d'antécédents judiciaires. (Belga)