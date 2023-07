Un mort et des blessés dans l'incendie d'un cargo aux Pays-Bas

L'équipage aurait tenté d'éteindre l'incendie lui-même, en vain. "Le feu continuait à prendre de l'ampleur. Le personnel a alors évacué le navire, à bord d'hélicoptères et de bateaux de sauvetage", ont indiqué les garde-côtes. "Malheureusement, un membre d'équipage est décédé et plusieurs ont été blessés." Les marins blessés ont été transportés pour être soignés à Lauwersoog et Eelde, deux villes septentrionales. Des pompiers spécialisés avaient été appelés de Rotterdam pour être transportés sur place par hélicoptère. Mais le feu s'est développé si vite qu'il n'a pas été possible de les laisser monter à bord. Un remorqueur a cependant réussi à attacher un câble au navire en détresse pour l'empêcher de dériver et de bloquer une importante route de navigation vers l'Allemagne, a indiqué la télévision nationale NOS. Des navires de sauvetage se trouvent toujours sur place pour tenter d'éteindre les flammes et d'empêcher le navire de sombrer, selon la télévision nationale NOS. Les garde-côtes essayent également d'empêcher le navire, qui n'a plus de moyens de propulsion, de couler. Le cargo panaméen, qui se trouvait à plus de 30 kilomètres de la côte de l'île des Wadden, faisait route de Bremerhaven, en Allemagne, vers Port Saïd, en Égypte. Il transportait quelque 3.000 voitures, dont un certain nombre de véhicules électriques. Les garde-côtes soupçonnent que l'incendie s'est déclaré dans l'un d'eux. "Nous prenons en compte tous les scénarios", a déclaré à la chaîne nationale un porte-parole des garde-côtes, selon qui l'une des 25 voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l'origine de l'incendie. (Belga)