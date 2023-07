Worldline repasse dans le vert, bénéfice net de 81 millions d'euros au premier semestre

Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de près de 11% sur un an, à 2,24 milliards d'euros. Ces résultats ont été bien accueillis à la Bourse de Paris, le cours de l'action prenant 3,83% vers 10H00, à 35,82 euros, dans un marché en baisse de 0,91%. Les chiffres publiés "devraient soulager les investisseurs", ont estimé dans une note les analystes de Stifel, en insistant notamment sur la performance meilleure qu'attendu au deuxième trimestre de la division services aux commerçants, qui représente les trois quarts de l'activité de Worldline. Gilles Grapinet, directeur général du groupe, a salué lors d'une conférence de presse un "trimestre très satisfaisant" avec notamment "une profitabilité en progrès". Dans le détail, Worldline a enregistré au deuxième trimestre une croissance organique (à périmètre et taux de change constants) de 13,5% dans sa division de services aux commerçants, à 849 millions d'euros, "ce qui conforte son positionnement solide dans ce métier", s'est félicité Grégory Lambertie, directeur financier du groupe. Au deuxième trimestre, Worldline a signé ou prolongé des contrats avec des commerçants physiques et en ligne, comme Blizzard ou Valve, d'importants éditeurs de jeux vidéo, ou Amazing Talker, qui propose des cours de langues en ligne. Le chiffre d'affaires de la division services financiers est lui resté stable (+0,2% en organique à 236 millions d'euros) tout comme celui, plus anecdotique, des services web transactionnels (-0,3% à 87 millions d'euros). (Belga)