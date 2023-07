Acier inoxydable: bénéfice presque divisé par trois pour Aperam au 1er semestre

Les expéditions d'Aperam ont atteint 1,14 million de tonnes au premier semestre, en baisse de près de 13% par rapport à la même période de 2022. Son chiffre d'affaires s'élève à 3,58 milliards d'euros, contre 4,72 milliards d'euros au premier semestre de l'an dernier alors que son bénéfice net a fondu: à 175 millions d'euros au premier semestre, contre 504 millions d'euros lors des six premiers mois de 2022. Aperam s'attend en outre à une diminution de son ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre 2023 et à une augmentation de sa dette financière nette au troisième trimestre. (Belga)