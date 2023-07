Au moins 884 morts en raison des pluies de mousson en Inde

Selon les chiffres des différents États indiens, des personnes sont mortes noyées ou en raison de l'effondrement des maisons suite à des glissements de terrain. D'autres victimes ont été frappées par la foudre ou mordues par des serpents, qui pénètrent dans les maisons lors des crues. Ces pluies ont également fait près de 150 victimes au Pakistan, plus de 30 morts en Afghanistan et au moins 37 victimes en Corée du Sud, selon des bilans récemment partagés par les autorités de ces pays. Les fortes pluies provoquant de graves inondations et glissements de terrain sont habituelles durant la saison de la mousson en Asie du Sud. Celle-ci dure généralement de juin à septembre. Bien que les dégâts soient considérables, ces précipitations sont importantes pour l'agriculture, dont vit une grande partie de la population. (Belga)