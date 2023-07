Challenger de Zoug - Mené d'un set, Zizou Bergs revient et passe en quarts de finale

Bergs a permis à Virtanen de servir pour le match, tandis que le Finlandais menait 6-5 dans la dernière manche, mais il a réussi à contre-breaker celui-ci avant de s'offrir le tie-break pour égaliser à une manche partout. Le troisième set a été en sa faveur, avec deux breaks dont l'un sur le dernier jeu du match. Le Limbourgeois rejoint ainsi les quarts de finale, où il affrontera l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 117/N.3). De l'autre côté du tableau, Joris De Loore s'est également hissé en quarts en écartant le Français Geoffrey Blancaneaux (ATP 185), et défiera l'Italien Matteo Gigante (ATP 209). Les deux joueurs disputaient également le double, mais Bergs (ATP 289 en double) et De Loore (ATP 505) ont perdu au 1er tour contre contre le duo composé du Suédois Filip Bergevi (ATP 212) et du Néerlandais Mick Veldheer (ATP 217), mercredi. (Belga)