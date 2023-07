Championnats de Belgique de cyclisme - Les championnats de Belgique de cyclisme auront lieu à Huldenberg en 2029

La commune est connue pour son Smeysberg, par lequel passe chaque année la Flèche brabançonne, et qui avait également marqué le parcours des Mondiaux de 2021. Au mois de juin, Remco Evenepoel et Lotte Kopecky ont été couronnés champions de Belgique de cyclisme sur route. L'année prochaine, les championnats auront lieu à Zottegem. Ils seront ensuite organisés à Binche, Brasschaat, Putte, Waregem, Huldenberg et à nouveau à Binche. (Belga)