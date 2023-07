Conference League - Après sa première réussie à Bruges, Ronny Deila salue ses joueurs: "Ils ont travaillé dur"

Deila souhaitait voir beaucoup d'énergie et son vœu a été exaucé. "Je suis très heureux après ce match. C'était une très bonne performance. Mes joueurs ont travaillé dur, il y avait de la discipline, de l'organisation et nous avons joué rapidement", a déclaré le Norvégien, à l'issue de son premier match officiel à la tête du Club de Bruges. Face au bloc des Blauw en Zwart, Aarhus ne s'est pas créé d'occasions. L'animation se trouvait de l'autre côté du terrain. "Nous avons eu au moins 10 occasions de but." Le flanc droit de Tajon Buchanan et Andreas Skov Olsen, a causé beaucoup de soucis aux Danois. "Mais je pense qu'ils peuvent en créer encore plus", a déclaré le technicien norvégien. "Nous avons beaucoup de vitesse sur le côté droit." Quant aux rumeurs de transfert concernant Buchanan, Ronny Deila s'est interrogé. "On parle de l'Inter Milan. Je ne sais pas s'il joue pour un transfert. Il aime être ici, il me l'a dit. J'aimerais que Tajon reste ici parce que c'est un excellent joueur." Par rapport au match retour, l'entraîneur a préféré rester prudent. "J'ai dit aux garçons qu'il s'agissait de 180 minutes, pas seulement de ce match. Nous devons continuer à être performants. Il ne faut rien prendre pour acquis. Dimanche, ce sera un autre grand test. Nous devons montrer que nous sommes capables de jouer plusieurs matches d'affilée au plus haut niveau. Pour la 1re journée de la Jupiler Pro League, le Club recevra Malines, dimanche. (Belga)