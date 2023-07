Conference League - La Gantoise et le Club de Bruges lancent la campagne européenne des clubs belges

La Gantoise avait atteint les quarts de finale de la compétition la saison dernière, avant d'être écartée par le futur lauréat de l'épreuve, West Ham. Vainqueur des Europe Playoffs la saison dernière en Jupiler Pro League, le club aura à cœur d'atteindre les poules en tenant son rang face à Zilina. Le club a terminé à la 6e place du championnat de Slovaquie la saison dernière, et a disposé des Estoniens du FCI Levadia au 1er tour des qualifications. Hein Vanhaezebrouck a observé l'équipe "la plus jeune d'Europe. Tactiquement, ils jouent plutôt bien, et de manière disciplinée, avec de l'envie. Nous devons essayer de prendre un bon départ demain", a-t-il confié, alors que le club vient d'être repris par un nouvel investisseur. Bruges voudra démarrer sa saison sur de bons rails après un exercice 2022-2023 terminé à la 4e place des Champions Playoffs sans jamais inquiéter le trio de tête. En Europe, les Blauw en Zwart avaient cependant impressionné, en sortant de leur poule devant Leverkusen et l'Atlético Madrid, mais en s'inclinant finalement face à Benfica en 1/8e de finale. Le Club devra se méfier d'Aarhus, qui a terminé 4e de la ligue danoise la saison dernière. Pour sa première en match officiel sur le banc brugeois, l'entraîneur Ronny Deila ne veut pas manquer la sortie, mais il a confié que l'équipe n'était "pas encore à 100%". Avec une équipe organisée et concentrée selon lui, le technicien veut avancer et se donner de la confiance avant l'entame du championnat. (Belga)