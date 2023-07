Conflit israélo-palestinien - Un ministre israélien d'extrême droite en visite sur un site saint partagé à Jérusalem

(Belga) Le ministre israélien de la Sécurité nationale et chef du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben-Gvir, s'est une nouvelle fois rendu jeudi sur un site sacré pour les communautés juive et musulmane, désigné Mont du Temple par les premiers et Noble Sanctuaire par les seconds. "Ce lieu sacré est le plus important pour le peuple d'Israël, où nous devons revenir, afin de montrer qu'il est sous notre gouvernance", a-t-il adressé à la presse à Jérusalem.