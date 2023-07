Critérium d'après-Tour d'Herentals - Wout van Aert "sur un nuage" après la naissance de son fils Jerome

"La maman et le petit garçon se portent bien. Ils sont très costauds. Georges s'intéresse aussi à son tout nouveau petit frère et est très curieux. C'est drôle et amusant à voir. J'ai pu récupérer un peu après un Tour de France difficile, mais le travail le plus dur a été pour la maman. Le papa est revenu du Tour juste à temps", a déclaré Wout van Aert. Le public était très nombreux à Herentals, malgré la pluie. Les spectateurs voulaient revoir leur héros avant son départ pour les championnats du monde de Glasgow. "Bien sûr, je n'ai pas encore les sensations que je souhaite avoir en tant que cycliste. J'espère que ce sera le cas juste avant les championnats du monde. Les journées ont été mouvementées, mais je vis vraiment sur un nuage avec l'arrivée de Jerome." "Bien sûr, cela fait aussi chaud au cœur de voir tous ces fans. Je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est le critérium sur lequel j'ai roulé le plus souvent dans ma carrière. Je roule ici devant mon public et c'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer." Au petit jeu des pronostics, 'WVA' a misé sur Jasper Philipsen, ou Giulio Ciccone. "Nous verrons bien, mais le plaisir sera au rendez-vous." (Belga)