Dans le monde, 23% des enfants subissent une vague de chaleur, selon l'Unicef

On estime qu'au moins 2,2 millions d'enfants en Belgique seraient confrontés à des vagues de chaleur plus fréquentes et de plus longue durée d'ici 2050, selon le rapport de l'Unicef. L'agence onusienne rappelle que ces phénomènes climatiques ont un impact sur la santé, la sécurité, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'accès à l'eau et les moyens de subsistance des enfants aussi. En outre, les enfants se révèlent plus vulnérables à la chaleur extrême. Les jeunes enfants ne peuvent pas réguler leur température corporelle aussi bien que les adultes. Les jeunes courent notamment un risque accru de maladies respiratoires chroniques, de maladies cardiovasculaires, de développer des allergies, de contracter des maladies transmises par les moustiques. La chaleur peut également affecter la santé mentale et émotionnelle des enfants. Actuellement, 23 pays se classent au premier rang pour ce qui est de l'exposition des enfants à des températures extrêmement élevées, poursuit l'Unicef. Ce nombre passera à 33 pays, dans le cadre d'un scénario à faibles émissions de gaz à effet de serre (avec un réchauffement estimé à 1,7°C d'ici 2050) et à 36 pays dans le cadre d'un scénario à très fortes émissions (avec un réchauffement estimé à 2,4°C d'ici 2050). Le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, le Soudan, l'Irak, l'Arabie saoudite, l'Inde et le Pakistan devraient rester dans la catégorie la plus élevée dans les deux cas de figure. (Belga)