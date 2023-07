Diables Rouges - Les Diables Rouges espèrent le soutien d'au moins 2.000 supporters en Autriche

Dans le cadre de la campagne #WirSchaffenDas, l'Union belge et le fanclub 1895 veulent ainsi battre le nombre de supporters qui avaient assisté à la victoire 0-2 des Belges lors de leur précédente visite en Autriche, le 25 mars 2011. A cette occasion, 2.000 supporters, emmenés par Erik Reynaerts, avaient fait le voyage jusqu'en Autriche, soutenant pour la première fois l'équipe sous le nom d'Official Belgian Fanclub 1895. Ce match du 13 octobre sera dédié au fondateur du fanclub 1895, décédé en 2016, a indiqué l'URBSFA. Le fanclub compte aujourd'hui 11.100 membres. La campagne #WirSchaffenDas a été lancée dans le but de soutenir les Diables Rouges durant les matches? qualificatifs pour l'Euro 2024 en Allemagne. Lors des matchs précédents, un tifo géant avec plus de 23.000 noms de supporters avait été déployé en Suède, une colonne de bus de supporters belges baptisée Red Devil Express avait fait le déplacement en Allemagne et un "mur rouge" avait été formé par les supporters vêtus aux couleurs de l'équipe nationale lors du match aller contre l'Autriche en juin. L'Union belge dévoilera prochainement les initiatives pour les matchs en Azerbaïdjan du 9 septembre et la réception de l'Estonie le 12 septembre. (Belga)