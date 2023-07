Dossier azote en Flandre - L'opposition Groen et Vooruit critiquent la division au sein du gouvernement flamand

"Dans ce dossier, les situations inédites se succèdent. Dans le dernier épisode, la N-VA et l'Open VLD ont mis le CD&V sur la touche. En termes de coups de couteau, cela peut compter, mais il reste à voir si notre nature et notre agriculture familiale en seront sauvées", a déclaré Joke Schauvliege, cheffe du groupe Groen au parlement flamand. La consolidation juridique de l'objectif de réduction des émissions est, pour les Verts, "une condition sine qua non pour approuver le décret". Pour Mme Schauvliege, le fait que le parlement attire le dossier de l'azote à lui avec cette intervention d'urgence est la preuve que le gouvernement flamand "ne peut pas gouverner". De son côté, Vooruit n'exclut pas totalement de soutenir le décret Open VLD/N-VA, à condition qu'il réponde à un certain nombre de principes que le parti considère comme importants. Vooruit demande depuis longtemps "une compensation pour les agriculteurs et un progrès en termes de santé publique et de nature". "Un décret qui garantit cela peut également être soutenu par l'opposition", a commenté la cheffe de groupe, Hannelore Goeman. "Depuis des mois, ce gouvernement flamand ne fait qu'organiser l'immobilisme. Sans accord, il menace de geler les licences et tout le secteur risque d'être paralysé", a commenté pour sa part le député Vooruit Bruno Tobback. (Belga)