Eradiquer l'hépatite C reste possible en passant à l'action

L'élimination de l'hépatite C à l'horizon 2030 constitue l'objectif fixé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Aux côtés d'autres pays, la Belgique s'est engagée à l'atteindre, mais à en croire les deux spécialistes, en l'état actuel des choses, elle n'y arrivera pas. L'hépatite C - une maladie du foie causée par ce virus - touche principalement des populations "difficiles d'accès", comme les usagers de drogue par injection, les réfugiés ou encore les détenus. Les hommes homosexuels sont également considérés comme un public à risque. La maladie transmissible par le sang, est souvent asymptomatique. Lorsqu'elle se développe, elle peut entraîner des cirrhoses ou d'autres problèmes de foie pouvant aller jusqu'au cancer. Dépistée, elle peut être soignée. "Il est crucial de poursuivre activement des politiques accessibles en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de suivi des groupes vulnérables en Belgique. La Coalition contre l'hépatite C qui a été mise sur pied en 2020 a élaboré un plan d'action neutre en termes de coûts, avec des recommandations et des points d'action concrets. Il est encore possible d'atteindre les objectifs si le prochain gouvernement déploie des efforts à tous les niveaux politiques", ont souligné les Drs Mulkay, et Bourgeois, cités dans un communiqué du groupe de recherche pharmaceutique AbbVie. (Belga)