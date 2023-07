Euro de basket U18 division B - La Belgique bat le Portugal et se qualifie pour les quarts de finale

Noah Meeusen s'est imposé comme le meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points, auxquels il a ajouté 7 rebonds, 4 passes et 3 interceptions. Avec deux victoires et deux défaites, la Belgique a fini derrière la Lettonie (4 victoires, 0 défaite) mais devant la Bulgarie (2-2), qu'elle avait battue 76-75. Les jeunes Lions s'étaient inclinés contre la Suisse, 68-61, qui a fini dernière du groupe (1-3), derrière le Portugal (1-3). Les Pays-Bas attendent la Belgique en quarts de finale, vendredi à 18h00. Les deux premiers de chaque groupe accédaient aux quarts de finale, tandis que les 3e et 4e disputeront les matches de classement pour les places 9 à 16. Le reste devra disputer des rencontres pour tenter de se maintenir en Division B. Les deux finalistes du tournoi et le vainqueur du match pour la 3e place seront promus en Division A en 2024. (Belga)