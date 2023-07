Holcim: bénéfice net en hausse de 9% au premier semestre

Son chiffre d'affaires a reculé de 11%, à 13 milliards de francs suisses comte tenu de la ventes l'an dernier de ses filiales en Inde, dépassant toutefois les prévisions. Mais ses ventes ont augmenté de 7,4% hors effets de changes et cessions, a ajouté le groupe dans un communiqué, notamment grâce à son expansion en Amérique du Nord. Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 12,9 milliards de francs de chiffre d'affaires. Ses ventes en Amérique du Nord se sont accrues de 15,8% hors effets de changes et acquisitions, le groupe précisant qu'il a décroché 70 projets d'infrastructures pour la période de 2023 à 2026. En Amérique latine ses ventes ont bondi de 23,7%. Sa division appelée Solutions et produits, qui englobe des produits pour les toitures et façades, a en revanche vu ses ventes reculer de 13,9%, mais de seulement 0,2% en tenant compte des acquisitions, le groupe précisant toutefois que le mouvement de déstockage dans les toitures est terminé. Holcim a multiplié les acquisitions pour cette division depuis le rachat en 2021 de Firestone Building products afin de diversfier sa gammme de produits. Le groupe s'est fixé pour objectif qu'elle contribue à 30% du chiffre d'affaires d'ici 2025. Pour 2023, le groupe, dont la holding belge GBL est actionnaire à hauteur de 2,1% du capital (au 31 mars 2023), vise toujours une croissance organique de ses ventes de plus de 6%. (Belga)