Invasion de l'Ukraine - De nouvelles frappes font deux morts en Ukraine, un port touché dans la région d'Odessa

La Russie multiplie depuis la semaine dernière ses attaques contre la région d'Odessa, après s'être retirée d'un accord international qui avait permis d'exporter les céréales ukrainiennes par la mer Noire malgré l'invasion russe du pays. "Les Russes ont tiré des missiles Kalibr depuis un sous-marin en mer Noire", a indiqué jeudi le gouverneur d'Odessa M. Kiper, ajoutant que la frappe avait fait un mort, endommagé l'équipement d'un terminal pour cargo et détruit un petit bâtiment ainsi que deux voitures. Au total, les forces russes ont lancé sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi deux missiles Kalibr et huit drones explosifs Shahed de fabrication iranienne, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans la matinée. Celle-ci a affirmé avoir réussi à détruire les Shaled au-dessus des régions de Khmelnytsky (ouest), Dnipropetrovsk (centre-est) et Donetsk (est), mais pas les Kalibr. La "plupart" de ces drones visaient un aérodrome militaire à Starokostiantyniv, située à des centaines de kilomètres de la ligne de front, a relevé le porte-parole de l'armée de l'air Iouri Ignat, selon lequel ce site avait déjà été attaqué par les Russes la veille. Par ailleurs, dans le nord-est de l'Ukraine, une personne a été tuée à la suite d'une autre frappe nocturne sur Kivcharivka, dans la région de Kharkiv (nord-est), a déclaré le gouverneur Oleg Sinegoubov sur Telegram. Une bombe aérienne est tombée à côté d'un immeuble résidentiel à cinq étages, ce qui a tué une femme de 74 ans et blessé quatre autres personnes, a-t-il précisé. (Belga)