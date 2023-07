Invasion de l'Ukraine - L'armée ukrainienne a repris un village aux forces russes sur le front Sud

"Staromaïorské dans la région de Donetsk a été libérée. Nos défenseurs mènent actuellement des opérations de nettoyage" des troupes russes, a-t-elle déclaré sur Telegram. Il s'agit de l'un des premiers résultats tangibles de l'offensive ukrainienne dans ce secteur du front depuis juin. Les troupes de Kiev y avaient déjà repris plusieurs villages sur le saillant de Vremivka, une zone difficile à défendre pour l'armée russe et qui se trouve encore à plusieurs kilomètres des principales lignes de défense des forces de Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a diffusé une vidéo sur Telegram montrant des soldats avec un drapeau ukrainien près d'un mur criblé d'éclats. "Notre Sud, nos gars, gloire a l'Ukraine !", a-t-il écrit. Sur cette vidéo, les soldats disent avoir "libéré le village de Staromaïorské". L'armée ukrainienne a déclenché début juin une contre-offensive d'ampleur destinée à repousser les forces russes des territoires sous leur contrôle dans le sud et l'est. Cette contre-offensive n'a jusqu'à présent donné que des gains modestes pour Kiev avec la conquête de plusieurs villages et de hauteurs près de la ville dévastée de Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. L'armée russe avait de son côté assuré mercredi avoir repoussé une attaque ukrainienne d'ampleur, impliquant plusieurs centaines de soldats, près d'Orikhiv, sur un autre secteur du front Sud. Les troupes russes sont quant à elles à l'offensive dans le nord-est, revendiquant ces derniers jours des gains territoriaux en direction de Lyman, où elles ont annoncé mardi la prise du village de Serguiïvka. (Belga)