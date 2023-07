Invasion de l'Ukraine - Le soutien de la Chine limite l'effet des sanctions visant la Russie

La Chine "est devenue un partenaire économique encore plus crucial pour la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022", lit-on dans ce document diffusé par des élus démocrates. Pékin "a mis en place différents mécanismes de soutien économique qui limitent l'impact des sanctions et le contrôle sur les exportations", poursuit-on de même source. La Chine a notamment augmenté ses importations énergétiques en provenance de la Russie et a fourni des conteneurs et des polices d'assurance pour assurer le transport de pétrole brut, selon ce texte. Par ailleurs les échanges commerciaux payables en yuan, la devise chinoise, ont augmenté, une des méthodes permettant de contourner le système financier international. Enfin, selon ce rapport, Pékin a probablement fourni à Moscou de l'équipement dont l'usage peut être aussi bien civil que militaire qui a servi en Ukraine, même s'il est "difficile d'établir l'étendue du soutien" offert par la Chine pour permettre à la Russie de contourner les sanctions et contrôles des exportations. Ces sanctions occidentales impliquent notamment le gel d'avoirs, ou encore d'actifs de la banque centrale de Russie. Des sanctions économiques supposent aussi des restrictions à l'importation et à l'exportation à l'encontre de la Russie. Par exemple, l'Union européenne (UE) a interdit les importations de pétrole brut russe. Pour sa part, Pékin assure être neutre face au conflit et n'a jamais ouvertement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Belga)